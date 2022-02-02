Как Уилл Смит пришел к «Оскару»

Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Короле Ричарде», и эта награда поистине заслуженная.

«Люди в черном» и «Плохие парни», «Аладдин» и «Хэнкок», «Я — легенда» и «Я, робот», «Али» и «В погоне за счастьем» — эти фильмы доказали, что он по-настоящему талантливый и многогранный актер.

С чего Уилл Смит начинал карьеру в шоу-бизнесе? Как он справлялся с провалами? Почему Смит не просто суперзвезда Голливуда, но и важная фигура в общественной жизни США? И какие культовые роли он мог сыграть, но отказался?

Подписывайтесь на канал Кинопоиска в Telegram, чтобы первыми смотреть наши новые видео и читать интересные материалы по темам обзоров