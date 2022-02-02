Кинопоиск
Портрет героя

ВидеоКак Уилл Смит пришел к «Оскару»

Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Короле Ричарде», и эта награда поистине заслуженная.

«Люди в черном» и «Плохие парни», «Аладдин» и «Хэнкок», «Я — легенда» и «Я, робот», «Али» и «В погоне за счастьем» — эти фильмы доказали, что он по-настоящему талантливый и многогранный актер.

С чего Уилл Смит начинал карьеру в шоу-бизнесе? Как он справлялся с провалами? Почему Смит не просто суперзвезда Голливуда, но и важная фигура в общественной жизни США? И какие культовые роли он мог сыграть, но отказался?

Подписывайтесь на канал Кинопоиска в Telegram, чтобы первыми смотреть наши новые видео и читать интересные материалы по темам обзоров

Автор:
Экшен и вампиры: красочный готический боевик уже в подписке
В главных ролях:Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский
Режиссер:Данила Козловский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Король Ричард»: хвалебный байопик о человеке, который завел дочерей ради спортивных побед

«Король Ричард»: хвалебный байопик о человеке, который завел дочерей ради спортивных побед

16 февраля
Кто получит «Оскар»? Наши прогнозы
Крупным планом

ПодкастКто получит «Оскар»? Наши прогнозы

1 марта
Кого выдвинут на «Оскар»: предсказание Кинопоиска

Кого выдвинут на «Оскар»: предсказание Кинопоиска

2 февраля
«Оскар-2022». «CODA: Ребенок глухих родителей» и другие лауреаты

«Оскар-2022». «CODA: Ребенок глухих родителей» и другие лауреаты

Сегодня, 02:09

Главное сегодня

«Оскар-2022». «CODA: Ребенок глухих родителей» и другие лауреаты

Сегодня, 02:09
«Оскар-2022». «CODA: Ребенок глухих родителей» и другие лауреаты
Как Уилл Смит пришел к «Оскару»
Портрет героя

ВидеоКак Уилл Смит пришел к «Оскару»

Сегодня
«Оскар-2022»: звезды на красной дорожке

«Оскар-2022»: звезды на красной дорожке

Сегодня
Все самое важное об «Оскаре-2022»

Все самое важное об «Оскаре-2022»

Вчера
Объявлены победители «Золотой малины». В лидерах — мюзикл о принцессе Диане и фильм с Леброном Джеймсом

Объявлены победители «Золотой малины». В лидерах — мюзикл о принцессе Диане и фильм с Леброном Джеймсом

26 марта
Оскаровская анимация: мини-гид по всем номинантам

Оскаровская анимация: мини-гид по всем номинантам

26 марта
Кто получит «Оскар» за лучшие костюмы? Разбираем номинантов

Кто получит «Оскар» за лучшие костюмы? Разбираем номинантов

26 марта
Комментарии
Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.