Татьяна Старикова и Ирина Чеснокова обсуждают предсказания из кино

Вышел новый выпуск нашего шоу «Докажи, если сможешь». В нем герои должны доказать, что смотрели и хорошо помнят фильм, который называет ведущий Женя Калинкин. Участники могут блефовать или забыть фильм, который правда смотрели. В этот раз между собой соревновались блогер Татьяна Старикова и актриса Ирина Чеснокова. Прошлые выпуски доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.
Что советуют посмотреть герои выпуска?
Татьяна Старикова, блогер, ведущая шоу Skyeng
«Аркейн»
Смотреть всем обязательно! Это мультсериал по вселенной игры «League of Legends». Играла ли я в нее? Никогда. Была ли я в восторге от «Аркейн»? В тотальном. Человечество научилось рисовать и писать сценарии, чтобы сделать этот мультфильм.
«Стеклоочиститель»
Короткометражка крутейшего аниматора Альберто Мьельго. Он рожает их по несколько лет, но это того стоит! Конкретно эта про то, какой разной бывает любовь. Мой любимый герой — бездомный в бреду, который зовет домой манекен из витрины магазина. И обязательно посмотрите его же серию в альманахе «Любовь. Смерть. Роботы». Называется Witness. И объясните мне потом, о чем она. Буду признательна.
«Умница Уилл Хантинг»
Молодые и очень красивые Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, гениальный Робин Уильямс. Вообще, это фильм 1997 года, классика, но никто не умирает в слезах. Я такое ценю. В чем суть: тогда еще не модно было ходить к психологам, а герою Мэтта Деймона пришлось. Он стекал по креслу и ненавидел эту скуку, пока там не дошло до одной из самых крутых сцен кинематографа. «It’s not your fault. It’s not your fault. It’s not your fault!!!»
Ирина Чеснокова, актриса, создательница шоу «Бар в большом городе»
«Энканто»
Совершенно чудесный мультик о разнице поколений, принятии себя, вере в людей и такое важное в наше время «the miracle is youuuuu!». Музыка Лина-Мануэля Миранды (это который создатель «Гамильтона»). Отвечаю, вы добавите себе в плейлист полмультика!
«Корона»
Лучше посмотреть сериал, чем новый фильм «Спенсер» с Кристен Стюарт, главу из жития принцессы Дианы. Последний не смотрите ни при каких обстоятельствах. Полнейшая, душнейшая, нуднейшая шляпа.
«Рука бога»
Новый фильм-исповедь Паоло Соррентино. Красивая Италия. Простая жизнь. Сильная боль. Поиск себя. Как это все связано с Марадоной? Смотрите на ваших экранах по запросу «Рука бога»!