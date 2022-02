Татьяна Старикова и Ирина Чеснокова обсуждают предсказания из кино

Молодые и очень красивые Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, гениальный Робин Уильямс. Вообще, это фильм 1997 года, классика, но никто не умирает в слезах. Я такое ценю. В чем суть: тогда еще не модно было ходить к психологам, а герою Мэтта Деймона пришлось. Он стекал по креслу и ненавидел эту скуку, пока там не дошло до одной из самых крутых сцен кинематографа. «It’s not your fault. It’s not your fault. It’s not your fault!!!»