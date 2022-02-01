Ксения Дукалис и Ирина Старшенбаум обсуждают «Гарри Поттера»

Вышел новый эпизод нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь», гостями которого стали ведущая Ксения Дукалис и актриса Ирина Старшенбаум. Участницы шоу пробуют пересказать сюжет фильмов, даже если не смотрели их. Прошлые выпуски доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.
Что советуют посмотреть герои выпуска?
Ирина Старшенбаум, актриса
«Холодная война»
Соврала в студии, когда сказала, что «Энни Холл» — мой любимый фильм. На самом деле «Холодная война» Павла Павликовского. Пожалуй, одна из самых душераздирающих историй про любовь в мире кино.
«Сцены из супружеской жизни»
Ремейк, который вас захватит, даже если в это трудно поверить после фильма Ингмара Бергмана. Учебник по актерскому существованию, восхитительный саундтрек. Очень интимно и предательски честно.
(Un)Well
Документальный сериал на Netflix о том, на что способны различные хилинги для души и тела человека.
Ксения Дукалис, ведущая, блогерка
«Основание»
Экранизировать Айзека Азимова очень тяжело, а им удалось. Это еще одна удача в копилке стриминга Apple, они молодцы.
«Маяк»
Роберт Эггерс — один из моих любимых режиссеров сегодня. Учитывая, что скоро выйдет «Бэтмен», я ратую за то, чтобы все пересматривали разные роли Роберта Паттинсона и отстали от него. Он хороший актер.
«Агнец»
Вместе с «Последней дуэлью» это, наверное, для меня один из важнейших фильмов 2021 года, потому что ничего другого на меня такое впечатление не произвело. Хочется, чтобы люди смотрели чуть больше немейнстримного кино.