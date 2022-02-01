Ксения Дукалис и Ирина Старшенбаум обсуждают «Гарри Поттера»

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ВидеоКсения Дукалис и Ирина Старшенбаум обсуждают «Гарри Поттера»

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Вышел новый эпизод нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь», гостями которого стали ведущая Ксения Дукалис и актриса Ирина Старшенбаум. Участницы шоу пробуют пересказать сюжет фильмов, даже если не смотрели их. Прошлые выпуски доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.

Что советуют посмотреть герои выпуска?

Ирина Старшенбаум, актриса

«Холодная война»

Соврала в студии, когда сказала, что «Энни Холл» — мой любимый фильм. На самом деле «Холодная война» Павла Павликовского. Пожалуй, одна из самых душераздирающих историй про любовь в мире кино.

«Сцены из супружеской жизни»

Ремейк, который вас захватит, даже если в это трудно поверить после фильма Ингмара Бергмана. Учебник по актерскому существованию, восхитительный саундтрек. Очень интимно и предательски честно.

(Un)Well

Документальный сериал на Netflix о том, на что способны различные хилинги для души и тела человека.

Ксения Дукалис, ведущая, блогерка

«Основание»

Экранизировать Айзека Азимова очень тяжело, а им удалось. Это еще одна удача в копилке стриминга Apple, они молодцы.

«Маяк»

Роберт Эггерс — один из моих любимых режиссеров сегодня. Учитывая, что скоро выйдет «Бэтмен», я ратую за то, чтобы все пересматривали разные роли Роберта Паттинсона и отстали от него. Он хороший актер.

«Агнец»

Вместе с «Последней дуэлью» это, наверное, для меня один из важнейших фильмов 2021 года, потому что ничего другого на меня такое впечатление не произвело. Хочется, чтобы люди смотрели чуть больше немейнстримного кино.

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В главных ролях:Анар Халилов, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Валентина Ляпина
Режиссер:Евгений Невский
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