«Как я встретил вашу маму»: что пошло не так

Чем ситком «Как я встретил вашу маму» был похож на «Друзей», а чем отличался? Какие визуальные приемы создатели использовали, чтобы проиллюстрировать нелинейный нарратив? В чем сериал сильно устарел, а в чем до сих пор остался прогрессивным? И правда ли, что его финал — один из худших в истории телевидения?

В этом видеоэссе разбираем, как устроен «Как я встретил вашу маму», леген… подожди-подожди… дарный ситком, который любят и пересматривают до сих пор.

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