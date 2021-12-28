Александр Паль и Илья Найшуллер советуют новогодние фильмы

Вышел праздничный эпизод нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь». В нем участники пытаются убедить соперника и ведущего Женю Калинкина в том, что они смотрели названный фильм (даже если слышат о нем впервые). В новом выпуске режиссер Илья Найшуллер («Никто», «Хардкор») и актер Александр Паль («Горько!», «Дело») обсуждают корейские фильмы и вспоминают любимое новогоднее кино. Спойлер: борьба участников была настолько напряженной, что в конце произошло дерзкое ограбление!

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