Александр Паль и Илья Найшуллер советуют новогодние фильмы

Кинопоиск
Докажи, если сможешь

ВидеоАлександр Паль и Илья Найшуллер советуют новогодние фильмы

Обсудить0

Вышел праздничный эпизод нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь». В нем участники пытаются убедить соперника и ведущего Женю Калинкина в том, что они смотрели названный фильм (даже если слышат о нем впервые). В новом выпуске режиссер Илья Найшуллер («Никто», «Хардкор») и актер Александр Паль («Горько!», «Дело») обсуждают корейские фильмы и вспоминают любимое новогоднее кино. Спойлер: борьба участников была настолько напряженной, что в конце произошло дерзкое ограбление!

Предыдущие эпизоды смотрите на нашем YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.

Что герои выпуска советуют посмотреть в праздники?

Илья Найшуллер, режиссер

Александр Паль, актер

Обсудить
Брат-злодей, новые вызовы законам физики и погоня в Тбилиси: девятая часть гоночной эпопеи теперь в подписке
В главных ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес
Режиссер:Джастин Лин
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Продюсер «Орел и решка. Кино» Нателла Крапивина отвечает на неудобные вопросы про хейт, деньги, ЛГБТ и вкус
Интервью

Продюсер «Орел и решка. Кино» Нателла Крапивина отвечает на неудобные вопросы про хейт, деньги, ЛГБТ и вкус

Вчера3
Главные сериалы 2021 года
В предыдущих сериях

ПодкастГлавные сериалы 2021 года

29 декабря10
Кто придумал «Эпидемию», «Топи» и «Выживших»? 7 наших шоураннеров и креативных продюсеров объясняют, как делается сериал

Кто придумал «Эпидемию», «Топи» и «Выживших»? 7 наших шоураннеров и креативных продюсеров объясняют, как делается сериал

28 декабря12
Итоги 2021 года: тренды, провалы и скрытые шедевры
Крупным планом

ПодкастИтоги 2021 года: тренды, провалы и скрытые шедевры

27 декабря4

Главное сегодня

Интервью

Продюсер «Орел и решка. Кино» Нателла Крапивина отвечает на неудобные вопросы про хейт, деньги, ЛГБТ и вкус

Вчера3
Продюсер «Орел и решка. Кино» Нателла Крапивина отвечает на неудобные вопросы про хейт, деньги, ЛГБТ и вкус
«Лакричная пицца». Авантюрная комедия Пола Томаса Андерсона о первой любви

«Лакричная пицца». Авантюрная комедия Пола Томаса Андерсона о первой любви

Вчера3
Санта-вор, польские «Елки» и рок-мюзикл с Гурченко: что смотрят люди на Рождество в разных странах

Санта-вор, польские «Елки» и рок-мюзикл с Гурченко: что смотрят люди на Рождество в разных странах

Вчера8
Александр Паль и Илья Найшуллер советуют новогодние фильмы
Докажи, если сможешь

ВидеоАлександр Паль и Илья Найшуллер советуют новогодние фильмы

Вчера3
Все «Елки» — от первых до последних — глазами Лидии Масловой

Все «Елки» — от первых до последних — глазами Лидии Масловой

29 декабря33
На Disney+ выходит сериал о Бобе Фетте. Что про него известно?

На Disney+ выходит сериал о Бобе Фетте. Что про него известно?

29 декабря5
Главные сериалы 2021 года
В предыдущих сериях

ПодкастГлавные сериалы 2021 года

29 декабря10
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт