Почему Сергей Бодров до сих пор главный герой российского кино

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ВидеоПочему Сергей Бодров до сих пор главный герой российского кино

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27 декабря 2021 года Сергею Бодрову-младшему могло бы исполниться 50 лет. Он погиб 20 лет назад молодым, на пике славы, и с момента его смерти прижизненная популярность превратилась в настоящий культ. В чем же секрет всенародной любви к Сергею Бодрову? В этом видеоэссе мы постараемся разгадать его феномен и вспомним короткую, но яркую карьеру актера, режиссера и телеведущего.

С чего началась актерская карьера Сергея Бодрова? Почему Алексей Балабанов взял его на роль Данилы Багрова в фильм «Брат»? Что режиссеры больше всего ценили в Бодрове как исполнителе? И чем интересны его режиссерские опыты?

Также можно почитать интервью дочери Сергея Бодрова, Ольги, в котором она в том числе рассказывает и об отце.

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Репортер Эдди Брок обретает достойного врага — маньяка с симбиотом внутри. Блокбастер плюс бромантическая комедия. В подписке — только на Кинопоиске
В главных ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс
Режиссер:Энди Серкис
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