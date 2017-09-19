Почему Сергей Бодров до сих пор главный герой российского кино

27 декабря 2021 года Сергею Бодрову-младшему могло бы исполниться 50 лет. Он погиб 20 лет назад молодым, на пике славы, и с момента его смерти прижизненная популярность превратилась в настоящий культ. В чем же секрет всенародной любви к Сергею Бодрову? В этом видеоэссе мы постараемся разгадать его феномен и вспомним короткую, но яркую карьеру актера, режиссера и телеведущего.
С чего началась актерская карьера Сергея Бодрова? Почему Алексей Балабанов взял его на роль Данилы Багрова в фильм «Брат»? Что режиссеры больше всего ценили в Бодрове как исполнителе? И чем интересны его режиссерские опыты?
Также можно почитать интервью дочери Сергея Бодрова, Ольги, в котором она в том числе рассказывает и об отце.
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