Режиссер Макс Шишкин и стилист Гоша Карцев хвалят российские сериалы

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Докажи, если сможешь

ВидеоРежиссер Макс Шишкин и стилист Гоша Карцев хвалят российские сериалы

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Вышел новый эпизод нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь», гостями которого стали режиссер Макс Шишкин и стилист Гоша Карцев. Участники шоу пробуют пересказать сюжет фильмов, даже если не смотрели их. Прошлые выпуски доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.

Что советуют посмотреть герои выпуска?

Гоша Карцев, стилист, блогер и телеведущий

«Ангелы в Америке»

Потрясающий сериал 2000-х с невероятным Аль Пачино. Это истории шести жителей Нью-Йорка в эпоху президентства Рональда Рейгана и эпидемии СПИДа. Всего шесть серий по часу.

«Танцующая в темноте»

Мой любимый фильм Ларса фон Триера, при просмотре реву постоянно. Невероятный саундтрек, самое сильное соединение красоты и боли в моей жизни. Смотреть только в оригинале.

«Голливуд»

Очень красивый, стильный и сексуальный сериал. Один из моих любимых проектов Райана Мёрфи.

Макс Шишкин, режиссер

«Мистер Робот»

Абсолютно гениальный шедевр. Я понял, что Сэм Эсмейл — это преемник стиля Тарантино, настоящий киноман, который создает свою интеллектуальную, современную и чувственную историю, собранную из тысяч киноотсылок. «Мистер Робот» — это самый честный и современный сериал из ныне существующих. Потому что спустя полвека по нему можно будет с документальной точностью выяснить, как выглядел мир во втором десятилетии XXI века, какие были настроения и тренды у всего западного мира. Бесконечно интимный, до безумия стильный и мастерски поставленный шедевр. Киноманов и интровертов покоряет бесповоротно.

«Черное лето»

Я большой фанат кино о зомби, но не помню, когда в последний раз смотрел что-то крутое на эту тему. Очень тяжело сказать что-то новое в жанре, зацикленном на повторяющихся тропах. В «Черном лето» взяли всем знакомые ситуации и рассказали их с помощью яркого киноязыка — длинных дублей и спрятанных монтажных склеек. Иногда авторы добавляют прием нелинейного повествования, разделяя одни и те же события на разные точки зрения. Адреналиновый коктейль, а не сериал.

«Видеть»

Несмотря на то, что у первого сезона очень неторопливый темп, это одно из самых ярких шоу, что я видел за последние годы. Второй сезон так раскачал маятник событий, что для меня «Видеть» перекрывает нехватку «Игры престолов». В плане продакшен-дизайна и костюмов это лучшее, что видел за последние годы. Максимально интересный мир, который насыщен тысячами крутых деталей, ранее нигде не показанных. Дико дорогое, красивое и масштабное шоу с лучшими файт-сценами среди сериалов.

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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