Режиссер Макс Шишкин и стилист Гоша Карцев хвалят российские сериалы

Абсолютно гениальный шедевр. Я понял, что Сэм Эсмейл — это преемник стиля Тарантино, настоящий киноман, который создает свою интеллектуальную, современную и чувственную историю, собранную из тысяч киноотсылок. «Мистер Робот» — это самый честный и современный сериал из ныне существующих. Потому что спустя полвека по нему можно будет с документальной точностью выяснить, как выглядел мир во втором десятилетии XXI века, какие были настроения и тренды у всего западного мира. Бесконечно интимный, до безумия стильный и мастерски поставленный шедевр. Киноманов и интровертов покоряет бесповоротно.