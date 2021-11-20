Как свет и цвет влияют на кино

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ВидеоКак свет и цвет влияют на кино

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С 8 ноября по 10 декабря проходит «Культурный марафон» — ежегодный всероссийский проект, который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой. В этом году он посвящен теме кино. В рамках проекта мы подготовили три теста (для младшей, средней и старшей школы) о том, как устроено кино: что за жанры существуют и как авторы фильмов заставляют зрителей испытывать те или иные эмоции.

В качестве дополнения к «Культурном марафону» мы выпускаем видеоэссе, в котором объясняем, как свет и цвет влияют на наше восприятие кино.

Почему для триллеров и комедий необходимо разное освещение? Когда в кино появился цвет? В каких случаях уместнее использовать черно-белое изображение? Почему цветовая гамма в «Гарри Поттере» со временем меняется? И как цвета могут показать эволюцию персонажа?

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Гениальный врач со скверным характером помогает полиции. Исторический детектив с Юрием Колокольниковым
В главных ролях:Юрий Колокольников, Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте
Режиссер:Дмитрий Петрунь
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