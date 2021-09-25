Какая «Дюна» лучше? Зачем смотреть «Голяк»? Обсуждаем в шоу «Привет, что нового?»

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ВидеоКакая «Дюна» лучше? Зачем смотреть «Голяк»? Обсуждаем в шоу «Привет, что нового?»

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Вышел второй эпизод развлекательного шоу о новинках нашего онлайн-кинотеатра. В нем старший редактор КиноПоиска Оля Белик и глава наших соцсетей Алик Кемалов рассказывают, на какие премьеры обратить внимание. Они уже посмотрели все новинки и теперь делятся своими впечатлениями.

В этом выпуске ведущие обсуждают сериал о британских гопниках «Голяк», поучительную комедию «Главный герой» и драму Киры Коваленко «Разжимая кулаки», которая получила приз на Каннском фестивале. И, конечно же, «Дюну» Дени Вильнёва — она появится на КиноПоиске 28 октября.

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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