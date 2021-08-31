Какими приемами Андрей Тарковский оживлял на экране прошлое? Почему все его фильмы исповедальные? Как режиссер показал мир будущего и зачем цитировал живописные полотна? И какую роль в эволюции его визуального стиля сыграли соратники-операторы, от Вадима Юсова до Георгия Рерберга?