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История отечественного кино

ВидеоКак снимал Андрей Тарковский

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Какими приемами Андрей Тарковский оживлял на экране прошлое? Почему все его фильмы исповедальные? Как режиссер показал мир будущего и зачем цитировал живописные полотна? И какую роль в эволюции его визуального стиля сыграли соратники-операторы, от Вадима Юсова до Георгия Рерберга?

В этом видеоэссе мы разбираемся в главных темах и приемах Андрея Тарковского — одного из самых влиятельных режиссеров в истории кино.

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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