Мы запускаем шоу «Привет, что нового?» о новинках онлайн-кинотеатра

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Привет, что нового?

ВидеоМы запускаем шоу «Привет, что нового?» о новинках онлайн-кинотеатра

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Мы запускаем развлекательное шоу «Привет, что нового?». Его будут вести старший редактор КиноПоиска Оля Белик и глава наших соцсетей Алик Кемалов. Ради вас они посмотрели все новинки КиноПоиск HD и теперь делятся эмоциями от новых фильмов и сериалов, шутят и рассказывают, что обязательно нужно посмотреть.

В этом выпуске обсуждаем нашу главную премьеру сентября — мини-сериал «Пропавшая» режиссера Вадима Перельмана, а еще новый «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна и бодрый док о хоккее «Уральское дерби».

Если вы еще не оформили подписку на КиноПоиск HD, это можно сделать вот тут.

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Жизнь идеальной семьи рушится, когда на пороге появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь. Психологический триллер от номинанта на “Оскар” Вадима Перельмана
В главных ролях:Лиза Янковская, Владимир Мишуков, Мария Куликова
Режиссер:Вадим Перельман
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