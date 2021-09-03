Мы запускаем шоу «Привет, что нового?» о новинках онлайн-кинотеатра

Мы запускаем развлекательное шоу «Привет, что нового?». Его будут вести старший редактор КиноПоиска Оля Белик и глава наших соцсетей Алик Кемалов. Ради вас они посмотрели все новинки КиноПоиск HD и теперь делятся эмоциями от новых фильмов и сериалов, шутят и рассказывают, что обязательно нужно посмотреть.



В этом выпуске обсуждаем нашу главную премьеру сентября — мини-сериал «Пропавшая» режиссера Вадима Перельмана, а еще новый «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна и бодрый док о хоккее «Уральское дерби».

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