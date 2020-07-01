Как передать запах в кино

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ВидеоКак передать запах в кино

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Как показать на экране то, что нельзя увидеть или услышать? В кино легко передать, как герои видят и слышат мир, но вкус, запах и осязание тоже играют важную роль в жизни человека. В этом видеоэссе мы разбираемся, какими приемами создатели умудряются передать на экране и эти чувства.

Как показывают запахи в мультфильмах и как — в игровом кино? Какими приемами Алексей Герман и Том Тыквер передавали в своих фильмах смрадные миры Средневековья? Почему не прижилась технология распыления ароматов в кинотеатрах? И чем в своем отношении к запахам похожи Ганнибал Лектер и Эдвард Каллен?

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Оказывается, у гениального манипулятора тоже есть слабые места. Продолжение сериала уже на КиноПоиск HD
В главных ролях:Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз
Режиссер:Артем Аксененко
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