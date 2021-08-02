Как Робин Уильямс заставил весь мир смеяться и плакать

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ВидеоКак Робин Уильямс заставил весь мир смеяться и плакать

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Идеальный учитель в «Обществе мертвых поэтов». Вечный ребенок в «Джуманджи» и «Капитане Крюке». Лучший друг в «Аладдине». Проницательный психотерапевт в «Умнице Уилле Хантинге». Робин Уильямс ушел из жизни в августе 2014 года, но его роли навсегда останутся с нами. В этом видеоэссе вспоминаем карьеру культового актера детства, научившего нас ценить момент и верить в чудеса.

Почему манеру Робина Уильямса в стендапе сравнивали с торнадо? Как он перешел от комедийных образов к драматическим ролям? И почему так мало снимался в последние годы жизни?

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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