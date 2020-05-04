Как «Сообщество» играет с жанрами

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Культовые сериалы

ВидеоКак «Сообщество» играет с жанрами

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Чем «Сообщество» похоже на другие популярные ситкомы 2000—2010-х вроде «Офиса» и «Клиники»? Зачем создатель шоу Дэн Хармон использует такое количество отсылок? Что не так с финальными сезонами сериала? И как создателям удалось сохранить баланс между безумными сценарными концептами и теплыми человеческими отношениями?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроено «Сообщество» — сериал, который за шесть сезонов успел притвориться «Крепким орешком», «Звездными войнами» и еще десятками других культовых фильмов и сериалов.

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Астронавт и инопланетяне пытаются выбраться с задворок вселенной: третий сезон недетского мультсериала
В главных ролях:Гэри, Пряник, Авокато
Режиссер:Бен Бьелажак, Майк Робертс, Энн Уокер Фаррелл
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