Как «Сообщество» играет с жанрами

Чем «Сообщество» похоже на другие популярные ситкомы 2000—2010-х вроде «Офиса» и «Клиники»? Зачем создатель шоу Дэн Хармон использует такое количество отсылок? Что не так с финальными сезонами сериала? И как создателям удалось сохранить баланс между безумными сценарными концептами и теплыми человеческими отношениями?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроено «Сообщество» — сериал, который за шесть сезонов успел притвориться «Крепким орешком», «Звездными войнами» и еще десятками других культовых фильмов и сериалов.

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