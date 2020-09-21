Почему «Шиттс Крик» — главный ситком года

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про канадский телевизионный ситком «Шиттс Крик», финальный сезон которого получил девять «Эмми», включая награду за лучший сериал, и два «Золотых глобуса», один из которых унесла Кэтрин О’Хара как лучшая актриса.

«Шиттс Крик» — это история некогда богатой семьи Роуз, которая потеряла всё и вынуждена переехать в богом забытый городок под названием Шиттс Крик, когда-то купленный ради шутки отцом семейства (Юджин Леви) в подарок сыну (Дэн Леви).

Благодаря чему создателям ситкома удалось воплотить на экране настоящую семейную атмосферу? Какие визуальные приемы используются там, чтобы рассказать о важности эмпатии? И как «Шиттс Крик» превратился из стандартного ситкома в пронзительное высказывание о современном обществе и стал главным комедийным шоу мира?

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