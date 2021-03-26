Почему супергерои захватили кино

Почему все главное кино сейчас супергеройское, а фильмы про них занимают первые строчки проката? При чем тут теракт 11 сентября? На какие жанровые эксперименты идут киностудии, чтобы привлечь зрителей? И чем полезно гендерное и расовое разнообразие среди супергероев?
К выходу первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» разбираемся, почему в последние два десятилетия супергерои захватили большие экраны.
Билеты в кино на фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма
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