Почему супергерои захватили кино

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ВидеоПочему супергерои захватили кино

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Почему все главное кино сейчас супергеройское, а фильмы про них занимают первые строчки проката? При чем тут теракт 11 сентября? На какие жанровые эксперименты идут киностудии, чтобы привлечь зрителей? И чем полезно гендерное и расовое разнообразие среди супергероев?

К выходу первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» разбираемся, почему в последние два десятилетия супергерои захватили большие экраны.

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Билеты в кино на фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма

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Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
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