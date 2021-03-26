Почему супергерои захватили кино

Почему все главное кино сейчас супергеройское, а фильмы про них занимают первые строчки проката? При чем тут теракт 11 сентября? На какие жанровые эксперименты идут киностудии, чтобы привлечь зрителей? И чем полезно гендерное и расовое разнообразие среди супергероев?

К выходу первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» разбираемся, почему в последние два десятилетия супергерои захватили большие экраны.