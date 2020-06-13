Почему «Молчание ягнят» — великое кино

В этом году «Молчанию ягнят» исполняется 30 лет. Почему фильм Джонатана Демме стал революционным для жанра? Почему на самом деле это не триллер о поисках серийного убийцы, а этапная феминистская драма? Какое значение имеют субъективная съемка и пристальные взгляды в камеру? И как фильм поднимает проблемы гендера и сексуальности?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроено «Молчание ягнят» и почему так страшен Ганнибал Лектер.

12 февраля на more.tv выходит продолжение «Молчания ягнят» — сериал «Кларисса». Он будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс с more.tv.

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