КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс
Культовое кино

ВидеоПочему «Молчание ягнят» — великое кино

Обсудить0

В этом году «Молчанию ягнят» исполняется 30 лет. Почему фильм Джонатана Демме стал революционным для жанра? Почему на самом деле это не триллер о поисках серийного убийцы, а этапная феминистская драма? Какое значение имеют субъективная съемка и пристальные взгляды в камеру? И как фильм поднимает проблемы гендера и сексуальности?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроено «Молчание ягнят» и почему так страшен Ганнибал Лектер.

12 февраля на more.tv выходит продолжение «Молчания ягнят» — сериал «Кларисса». Он будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс с more.tv.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Автор:
Обсудить

Смотрите также

«Молчание ягнят»: Как агент Старлинг добыла «Оскар» Энтони Хопкинсу
Культовое кино

«Молчание ягнят»: Как агент Старлинг добыла «Оскар» Энтони Хопкинсу

13 июня 202038
Вышел трейлер сериала «Кларисса», продолжения триллера «Молчание ягнят»

Вышел трейлер сериала «Кларисса», продолжения триллера «Молчание ягнят»

11 января7
Энтони Хопкинс и Джоди Фостер обсудили «Молчание ягнят». Изначально Хопкинс счел его детским фильмом!

Энтони Хопкинс и Джоди Фостер обсудили «Молчание ягнят». Изначально Хопкинс счел его детским фильмом!

21 января6
Как снимает Франсуа Озон
Как это смотреть

ВидеоКак снимает Франсуа Озон

21 ноября 20204

Главное сегодня

Культовое кино

ВидеоПочему «Молчание ягнят» — великое кино

Сегодня1
Почему «Молчание ягнят» — великое кино
10 лучших ролей Василия Ланового

10 лучших ролей Василия Ланового

Вчера9
Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Топи», 2-й сезон «Сквозь снег», «Засланец из космоса»

Вчера7
Сиквел «Монстро» в разработке! Его напишет сценарист сериала «Люди» и хоррора «Ритуал»

Сиквел «Монстро» в разработке! Его напишет сценарист сериала «Люди» и хоррора «Ритуал»

Сегодня, 01:415
Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей

Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей

Вчера11
Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max 18 марта

Вчера20
8 лучших трейлеров недели: Схватка Конга и Годзиллы, мехафилия и дебют сына Спилберга

8 лучших трейлеров недели: Схватка Конга и Годзиллы, мехафилия и дебют сына Спилберга

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт