КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс
КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «По ту сторону изгороди»

Обсудить0

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про мультфильм «По ту сторону изгороди» — готическую сказку о приключениях двух братьев в заколдованном лесу.

Как сериалу удается балансировать между пугающим хоррором и милым мюзиклом? Чем «По ту сторону изгороди» похож на «Время приключений» — предыдущий проект сценариста Патрика МакХэйла? Как аниматоры цитируют Хаяо Миядзаки, Юрия Норштейна, «Алису в Стране чудес» и американский фольклор? И почему меланхоличный юмор сериала будет интересен не только детям, но и взрослым?

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Автор:
Обсудить

Смотрите также

Как снимает Макото Синкай, гений аниме и «второй Миядзаки»

ВидеоКак снимает Макото Синкай, гений аниме и «второй Миядзаки»

5 декабря12
Горные ведьмы и кошки-оборотни: Какими японскими мифами вдохновляется Хаяо Миядзаки

Горные ведьмы и кошки-оборотни: Какими японскими мифами вдохновляется Хаяо Миядзаки

4 августа11
Лучшие сериалы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска
Выбор редакции

Лучшие сериалы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска

22 декабря39
Почему «Холодное сердце» — самый революционный мультфильм Disney
КиноПоиск HD

ВидеоПочему «Холодное сердце» — самый революционный мультфильм Disney

3 сентября11

Главное сегодня

КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «По ту сторону изгороди»

Сегодня2
Что посмотреть: «По ту сторону изгороди»
Лучшие фильмы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска
Выбор редакции

Лучшие фильмы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска

Вчера21
В соцсетях пишут, что Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом. Это правда?

В соцсетях пишут, что Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом. Это правда?

Вчера26
Дамский роман эпохи феминизма: Что нужно знать о сериале «Бриджертоны»
Сериалы

Дамский роман эпохи феминизма: Что нужно знать о сериале «Бриджертоны»

Вчера30
«Джентльмены» стали самым популярным фильмом на КиноПоиск HD в 2020 году
КиноПоиск HD

«Джентльмены» стали самым популярным фильмом на КиноПоиск HD в 2020 году

Вчера12
Песни, елки и малыш Йода: Как звезды празднуют Рождество в 2020 году

Песни, елки и малыш Йода: Как звезды празднуют Рождество в 2020 году

Сегодня, 13:233
Минкульт подготовил закон о правах и обязанностях зрителей в кинотеатре

Минкульт подготовил закон о правах и обязанностях зрителей в кинотеатре

Сегодня, 10:5210
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт