Что посмотреть: «По ту сторону изгороди»

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про мультфильм «По ту сторону изгороди» — готическую сказку о приключениях двух братьев в заколдованном лесу.

Как сериалу удается балансировать между пугающим хоррором и милым мюзиклом? Чем «По ту сторону изгороди» похож на «Время приключений» — предыдущий проект сценариста Патрика МакХэйла? Как аниматоры цитируют Хаяо Миядзаки, Юрия Норштейна, «Алису в Стране чудес» и американский фольклор? И почему меланхоличный юмор сериала будет интересен не только детям, но и взрослым?

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