Как снят «Манк» и почему это лучший фильм Финчера

Зачем Дэвид Финчер стилизует драму «Манк» под кино 1930—1940-х годов и как именно он это делает? Какие отсылки к «Гражданину Кейну» можно найти в кинобиографии его сценариста Германа Манкевича? Какие характерные приемы своего авторского стиля Финчер использовал в «Манке»? И почему это самый личный и, возможно, лучший фильм в карьере культового режиссера?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроен «Манк» — первый полнометражный фильм Дэвида Финчера за 6 лет.

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