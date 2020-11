Как Тарантино подбирает музыку

Как саундтреки фильмов Квентина Тарантино отражают его авторский почерк? Зачем в знаменитой сцене с отрезанным ухом из «Бешеных псов» режиссер использовал легкую и оптимистичную песню «Stuck in the Middle with You»? К каким вестернам он делает музыкальные отсылки? И как выражает любовь к виниловым проигрывателям?

В этом видеоэссе разбираем, как Квентин Тарантино использует музыку и что культовый режиссер рассказывает о выборе песен для своих фильмов.

