Как Тарантино подбирает музыку

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ВидеоКак Тарантино подбирает музыку

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Как саундтреки фильмов Квентина Тарантино отражают его авторский почерк? Зачем в знаменитой сцене с отрезанным ухом из «Бешеных псов» режиссер использовал легкую и оптимистичную песню «Stuck in the Middle with You»? К каким вестернам он делает музыкальные отсылки? И как выражает любовь к виниловым проигрывателям?

В этом видеоэссе разбираем, как Квентин Тарантино использует музыку и что культовый режиссер рассказывает о выборе песен для своих фильмов.

Смотрите «Однажды...в Голливуде», «Убить Билла» и другие фильмы Квентина Тарантино на КиноПоиск HD.

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