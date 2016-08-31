Зачем смотреть «Убийство на пляже»

Почему «Убийство на пляже» не только эталонный английский детектив, но и напряженная социальная драма? Какие известные британские актеры, кроме Дэвида Теннанта и Оливии Колман, в нем снялись? И с помощью каких визуальных приемов создатели сериала передают одиночество, разобщенность и тревогу героев?

В этом видеоэссе рассказываем, чем хорош сериал «Убийство на пляже», три сезона которого можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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