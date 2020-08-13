Зачем смотреть «Молочные зубы» — еще одну трагикомедию о подростках и смерти?

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ВидеоЗачем смотреть «Молочные зубы» — еще одну трагикомедию о подростках и смерти?

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Как австралийская инди-драма «Молочные зубы» переворачивает жанр чувствительного кино про раннюю смерть и первую любовь? В чем ее отличия от хитов вроде «Виноваты звезды» и «Я, Эрл и умирающая девушка»? Как режиссер Шеннон Мерфи превращает мрачный сюжет о смертельной болезни в обаятельную хронику взросления и обретения свободы? И как титры, взгляды героини в камеру и комические персонажи второго плана создают легкую и ироничную атмосферу?

В этом видео рассказываем о тихой и искренней трагикомедии «Молочные зубы», которую можно посмотреть по подписке КиноПоиск HD.

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