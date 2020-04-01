КиноПоиск
Культовые сериалы

ВидеоКак устроен «Гравити Фолз»

Обсудить0

Почему «Гравити Фолз» не только увлекательный детективно-приключенческий мультсериал, но и пронзительная история о взрослении? Как мультипликатор Алекс Хирш смог совместить детские темы и конспирологическую атмосферу в духе линчевского «Твин Пикс»? Как многочисленные загадки и пасхалки способствовали появлению преданной фанатской аудитории? И какие приемы авторы используют для создания комических ситуаций?

Обо всем этом смотрите в нашем видеоэссе про культовый мультсериал «Гравити Фолз».

В конце видео вы найдете подарочный код для новых пользователей на 45 дней, который необходимо активировать до 31 октября 2020 года. По окончании 45 дней подписка стоит 199 рублей в месяц. Код действителен для пользователей на территории России. Условия использования подарочных кодов.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Автор:
Обсудить

Смотрите также

Как «Шрэк» навсегда изменил мультфильмы
Культовое кино

ВидеоКак «Шрэк» навсегда изменил мультфильмы

11 августа23
Лагерная поэзия: 10 лучших фильмов и сериалов о летних каникулах

Лагерная поэзия: 10 лучших фильмов и сериалов о летних каникулах

14 июля27
Почему «Титаник» — великое кино
Культовое кино

ВидеоПочему «Титаник» — великое кино

15 апреля30
Как работает визуальный юмор

ВидеоКак работает визуальный юмор

1 апреля2

Главное сегодня

Культовые сериалы

ВидеоКак устроен «Гравити Фолз»

Сегодня4
Как устроен «Гравити Фолз»
Шону Коннери — 90! Вспоминаем самые интересные роли актера

Шону Коннери — 90! Вспоминаем самые интересные роли актера

Сегодня11
Рейтинг популярности КиноПоиска: «Бэтмен» против «Довода»

Рейтинг популярности КиноПоиска: «Бэтмен» против «Довода»

Вчера10
Почему «Психо» Альфреда Хичкока до сих пор пугает
Крупным планом

ПодкастПочему «Психо» Альфреда Хичкока до сих пор пугает

Вчера7
Трейлер «Энолы Холмс»: Милли Бобби Браун в роли сестры знаменитого детектива

Трейлер «Энолы Холмс»: Милли Бобби Браун в роли сестры знаменитого детектива

Сегодня, 15:386
Стартовали съемки сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой
КиноПоиск HD

Стартовали съемки сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой

Сегодня, 14:000
Финал третьего сезона сериала «Йеллоустоун» привлек рекордное количество зрителей

Финал третьего сезона сериала «Йеллоустоун» привлек рекордное количество зрителей

Сегодня, 11:346
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт