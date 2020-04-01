Как устроен «Гравити Фолз»

Почему «Гравити Фолз» не только увлекательный детективно-приключенческий мультсериал, но и пронзительная история о взрослении? Как мультипликатор Алекс Хирш смог совместить детские темы и конспирологическую атмосферу в духе линчевского «Твин Пикс»? Как многочисленные загадки и пасхалки способствовали появлению преданной фанатской аудитории? И какие приемы авторы используют для создания комических ситуаций?

Обо всем этом смотрите в нашем видеоэссе про культовый мультсериал «Гравити Фолз».

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