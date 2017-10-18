Почему «Брат» стал культовым

В чем причина популярности фильма «Брат» Алексея Балабанова? Почему Данила Багров стал главным русским супергероем и какое значение для его образа имеет чеченская война? Чем сиквел «Брат 2» отличается от первого фильма? И почему дилогию невозможно представить без русского рока в саундтреке?

К 20-летию премьеры «Брата 2» разбираем, как устроены главные фильмы в истории российского кино и в чем причина непрекращающейся популярности героя в исполнении Сергея Бодрова-младшего.

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