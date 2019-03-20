Как Джим Керри стал «королем комедии» и почему перестал шутить

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ВидеоКак Джим Керри стал «королем комедии» и почему перестал шутить

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Эйс Вентура и Труман Бербанк, застенчивый меланхолик Джоэл в «Вечном сиянии чистого разума» и неудержимое зеленолицее торнадо в «Маске»Джим Керри — поистине культовый актер, которому одинаково удаются и яркие комедийные образы, и сложные драматические роли.

Как трудное детство подтолкнуло юного Джима заняться стендапом? Каким был его путь к славе и многомиллионным гонорарам? Как актер справляется с депрессией? И в чем секрет его удивительного комедийного дара? В этом видео разбираем карьеру Джима Керри и вспоминаем лучшие роли легендарного актера.

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