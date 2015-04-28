Почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

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ВидеоПочему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

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Черная Вдова и Мария Болейн, киборг в Японии будущего и голос операционной системы — актерский диапазон Скарлетт Йоханссон безграничен, и она по праву считается одной из главных звезд современного кино. С чего началась карьера актрисы? Как ей удалось избавиться от образа роковой красавицы из костюмных фильмов? Почему участие в киновселенной Marvel было риском? И как актрисе удается совмещать съемки в блокбастерах с экспериментальным авторским кино? В этом видеоэссе разбираем карьеру и главные роли Скарлетт Йоханссон.

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