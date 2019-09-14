Рапид от Кубрика до «Джокера»: Как работает эффект замедленного времени

Рапид — визуальный прием, который позволяет добиться в кино эффекта замедленного течения времени. Его еще называют слоу-моушен (slow motion). Каким образом рапид помогает выразить субъективное ощущение времени и подчеркнуть эмоции, которые переживает персонаж? Почему мы так часто видим эффект замедленного движения в боевиках? И как использован слоу-моушен в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика, «Зеркале» Андрея Тарковского и «Джокере» Тодда Филлипса? Обо всем этом вы узнаете, посмотрев наше видеоэссе.

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