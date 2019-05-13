За что мы любим «Властелина колец»

Почему кинотрилогия «Властелин колец» не просто масштабный фильм в жанре фэнтези, а по-настоящему хорошее кино? Как Питер Джексон использует монтаж планов, ракурсы и цвет, чтобы рассказать историю о Средиземье? И какие два кадра могли бы выразить суть всей трилогии? В новом видео разбираем культовую экранизацию и пытаемся понять, почему нам не надоедает пересматривать «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» снова и снова.

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