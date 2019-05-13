Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры
Культовое кино

ВидеоЗа что мы любим «Властелина колец»

Обсудить0

Почему кинотрилогия «Властелин колец» не просто масштабный фильм в жанре фэнтези, а по-настоящему хорошее кино? Как Питер Джексон использует монтаж планов, ракурсы и цвет, чтобы рассказать историю о Средиземье? И какие два кадра могли бы выразить суть всей трилогии? В новом видео разбираем культовую экранизацию и пытаемся понять, почему нам не надоедает пересматривать «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» снова и снова.

В конце видеоэссе вы можете найти промокод на два месяца просмотра фильмов и сериалов онлайн на КиноПоиск HD. Успейте активировать его до 1 марта 2020 года на kinopoisk.ru/gift. Подарочный код подействует, если у вас раньше не было подписки на Яндекс.Плюс или подписок на КиноПоиске. Если отменить подписку в первый месяц, второй месяц отменится автоматически. Условия использования подарочных кодов: yandex.ru/legal/kinopoisk_promocodes/

Подписывайтесь на канал КиноПоиска на YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Автор:
Обсудить

Смотрите также

Питер Джексон дважды отказался снимать «Аквамена»

Питер Джексон дважды отказался снимать «Аквамена»

13 мая 201911
Секреты Средиземья: 15 фактов о «Властелине колец»

Секреты Средиземья: 15 фактов о «Властелине колец»

19 декабря 201680
В главной роли: Вигго Мортенсен
Портрет героя

ВидеоВ главной роли: Вигго Мортенсен

25 января 201927
Трейлер фильма «Они никогда не станут старше»: Забытые лица Первой мировой

Трейлер фильма «Они никогда не станут старше»: Забытые лица Первой мировой

21 ноября 201821

Главное сегодня

Интервью

Том Хупер о мюзикле «Кошки»: «Главной задачей было побрить кошек»

Сегодня9
Том Хупер о мюзикле «Кошки»: «Главной задачей было побрить кошек»
За что мы любим «Властелина колец»
Культовое кино

ВидеоЗа что мы любим «Властелина колец»

Сегодня6
Что смотреть в 2020 году: 45 самых ожидаемых сериалов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 45 самых ожидаемых сериалов

Вчера24
Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов

1 января49
Сериалы января: «Новый Папа», «Доктор Кто» и «Дракула»
Сериалы

Сериалы января: «Новый Папа», «Доктор Кто» и «Дракула»

31 декабря 201912
Джоди Уиттакер: «Я могу быть Доктором, и вы можете быть Доктором!»
Интервью

Джоди Уиттакер: «Я могу быть Доктором, и вы можете быть Доктором!»

Вчера9
Лучшие сериалы 2019-го и другие итоги года
В предыдущих сериях

ПодкастЛучшие сериалы 2019-го и другие итоги года

31 декабря 201911
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании