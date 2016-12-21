Режиссер и актеры «Звездных войн» — о последнем фильме и невозможности продолжения

Почему мама Дэйзи Ридли не плакала на премьере девятого фильма? Какая любимая реплика у исполнителя роли Чубакки? Как снималась сцена битвы на световых мечах между Рей и Кайло Реном? Обо всем этом — в нашем интервью с режиссером и актерами фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». А в конце исполнитель роли робота C3PO говорит по-русски!

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и дает ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.