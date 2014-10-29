Урок Александра Роднянского: Язык кино и основы монтажа

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ВидеоУрок Александра Роднянского: Язык кино и основы монтажа

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Что отличает кино от других видов искусств? В чем разница между экранизациями книг о Гарри Поттере, созданными Крисом Коламбусом и Альфонсо Куароном? Что такое эффект Кулешова? Почему Алехандро Гонсалес Иньярриту цитировал в «Выжившем» картины Андрея Тарковского? И как Кристофер Нолан работает с временем в своих фильмах? Обо всем этом вы можете узнать из урока для школьников, проведенного продюсером Александром Роднянским.

Урок для учащихся 10–11 классов ГБОУ «Школа № 1302» был проведен в рамках проекта «Культурный марафон». В начале октября «Яндекс.Учебник», КиноПоиск и «Яндекс.Музыка» создали планы уроков по кино, музыке, архитектуре и театру для учителей, школьников и родителей. Ознакомиться с ними можно здесь.

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