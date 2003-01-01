Режиссер и актеры фильма «Доктор Сон» — о сиянии, Кубрике и Кинге

«Сияние» Стэнли Кубрика по праву считается классикой, поэтому перед режиссером Майком Флэнеганом встала непростая задача — не только качественно экранизировать «Доктора Сон» Стивена Кинга, но и не разочаровать фанатов фильма Кубрика.

«Доктор Сон» — продолжение «Сияния». Спустя много лет после того, как отец попытался убить семью в отеле «Оверлук», повзрослевший Дэнни Торренс по-прежнему разбирается с кошмарами прошлого и пытается справиться с алкоголизмом. Способности Дэнни — его «сияние» — включаются с новой силой, когда он бросает пить и начинает помогать безнадежно больным людям в нью-йоркском хосписе, подготавливая их к смерти. Однажды Дэнни устанавливает связь с девочкой Аброй Стоун, тоже обладающей таинственным даром. Абра рассказывает ему о группе (ее возглавляет Ребекка Фергюсон), которая охотится за людьми, обладающими «сиянием», и, убивая их, поглощает их силу.