Стиль и интерьеры в сериале «Друзья»

В новом видеоэссе рассказываем, в каких квартирах жили герои сериала «Друзья», что ели и как одевались. Где художник-постановщик Грег Гранде нашёл знаменитый оранжевый диван? Сколько чашек кофе выпили шестеро главных героев за десять лет существования сериала? Как одежда персонажей отражала их характеры? И каким образом фанаты сериала продолжают копировать культовые моменты? На эти и другие вопросы вы можете узнать ответы, если посмотрите наше видео.

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