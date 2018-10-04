Джейсон Стэйтем и Идрис Эльба — о тачках, крутости и суперсиле

1 августа в прокат вышел «Форсаж: Хоббс и Шоу» — первый спин-офф культовой франшизы. Главные герои здесь — персонажи Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона, британский пижон-шпион Декард Шоу и громила-американец Люк Хоббс, которые на дух не выносят друг друга, но вынуждены объединить силы против суперзлодея в исполнении Идриса Эльбы. Он угрожает не только миру, но и близким наших парней — сестре Шоу (Ванесса Кирби) и многочисленной самоанской семье Хоббса. Чтобы остановить его, одиночкам придется работать в команде.

