Джейсон Стэйтем и Идрис Эльба — о тачках, крутости и суперсиле

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ВидеоДжейсон Стэйтем и Идрис Эльба — о тачках, крутости и суперсиле

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Поговорили с героем и злодеем боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» и выяснили, кому какой автомобиль по душе и как сниматься в комедии с серьезным лицом.

1 августа в прокат вышел «Форсаж: Хоббс и Шоу» — первый спин-офф культовой франшизы. Главные герои здесь — персонажи Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона, британский пижон-шпион Декард Шоу и громила-американец Люк Хоббс, которые на дух не выносят друг друга, но вынуждены объединить силы против суперзлодея в исполнении Идриса Эльбы. Он угрожает не только миру, но и близким наших парней — сестре Шоу (Ванесса Кирби) и многочисленной самоанской семье Хоббса. Чтобы остановить его, одиночкам придется работать в команде.

Авторы: Уилл Кинг, Анастасия Усанова

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