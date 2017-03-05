Каким было российское кино до революции 1917 года, то есть до Эйзенштейна, Вертова и Кулешова? Царские кинохроники и Лев Толстой. Первые игровые фильмы: ревнивый Стенька Разин убивает княжну, а ревнивый Алеко убивает цыганку Азу. Первый полнометражный блокбастер — «Оборона Севастополя». Первые суперзвезды — Иван Мозжухин и Вера Холодная. Первая чернуха — «Дочь купца Башкирова». Первые спецэффекты — исчезающие люди, джампскейры, полет на черте и оживающий портрет. Первый кинокритик — Максим Горький. И многое другое, ведь все было впервые.

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