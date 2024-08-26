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Бойкот, интриги — и талисман, растопивший миллионы сердец. Масштабная драма об Олимпиаде-80
В главных ролях:
Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко
Режиссер:
Евгений Стычкин
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