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Омар Хайям заключает сделку с будущим основателем ордена убийц. Величественная сага о борьбе за власть
В главных ролях:Карим Абдель Азиз, Фати Абдель Вахаб, Мирна Нур Эль Дин, Ахмед Эйд, Ислам Джамал, Николас Муавад, Самми Шейк
Режиссер:Питер Мими, Ахмед Джамал
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