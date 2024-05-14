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Канны
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Омар Хайям заключает сделку с будущим основателем ордена убийц. Величественная сага о борьбе за власть
В главных ролях:
Карим Абдель Азиз, Фати Абдель Вахаб, Мирна Нур Эль Дин, Ахмед Эйд, Ислам Джамал, Николас Муавад, Самми Шейк
Режиссер:
Питер Мими, Ахмед Джамал
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