Кинопоиск

СпецпроектНовый сезон

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
Смотрите по подписке
Смотреть

Главное сегодня

Предчувствие гражданской войны: новая серия «Дома Дракона» наконец представляет стороны конфликта

Сегодня10
Предчувствие гражданской войны: новая серия «Дома Дракона» наконец представляет стороны конфликта
«Голиаф» Адильхана Ержанова: брутальная притча о встрече маленького человека с властью
Рецензия

«Голиаф» Адильхана Ержанова: брутальная притча о встрече маленького человека с властью

Сегодня1
«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем четвертую серию
В предыдущих сериях

Подкаст«Властелин колец: Кольца власти». Обсуждаем четвертую серию

Сегодня3
«Фабельманы» Спилберга выиграли Торонто! А кого еще наградили и что интересного пишет пресса об участниках фестиваля?
Фестивали

«Фабельманы» Спилберга выиграли Торонто! А кого еще наградили и что интересного пишет пресса об участниках фестиваля?

Сегодня8
Даем пятюню! 5 документальных и художественных фильмов о хип-хопе, доступных в нашем онлайн-кинотеатре
Смотрите на Кинопоиске

Даем пятюню! 5 документальных и художественных фильмов о хип-хопе, доступных в нашем онлайн-кинотеатре

Сегодня2
Новый сезон

СпецпроектНовый сезон

Сегодня
Юрий Колокольников сыграет Князя Тьмы в сериале Кинопоиска «Конец света». А вот и его тизер!
Смотрите на Кинопоиске

Юрий Колокольников сыграет Князя Тьмы в сериале Кинопоиска «Конец света». А вот и его тизер!

час назад2
Комментарии
Кинопоиск не хочет становиться площадкой для противостояний, поэтому комментарии к большинству материалов остаются закрытыми. Просим вас отнестись к этому с пониманием.