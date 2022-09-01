Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске

В главных ролях: Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс

Режиссер: Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли

Смотрите по подписке