Главная
Онлайн-кинотеатр
Фильмы
Сериалы
Билеты в кино
Медиа
Онлайн-кинотеатр
Установить на ТВ
Найти
Попробовать Плюс
Войти
Спецпроект
•
Венеция-2022
Вчера
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:
Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:
Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
Смотрите по подписке
Смотреть
Буду смотреть
Главное сегодня
Сериалы
Сериалы сентября: «Кольца власти», «Андор» и «Горемыки»
Вчера
7
Сериалы
Похоже, «Кольца власти» получились не хуже «Дома Дракона». За что критики хвалят приквел «Властелина колец»?
Вчера
22
Индустрия
Сиквел «Достать ножи»: выяснилось, кого сыграют Кейт Хадсон и Эдвард Нортон, а также какое отношение к фильму имеют The Beatles
Вчера
2
В фокусе
«Необычный адвокат»: корейский сериал о юристке с аутизмом и проблемах в обществе, который полезно посмотреть российским зрителям
Вчера
3
Венеция-2022
«Белый шум» Ноа Баумбака: Адам Драйвер и Грета Гервиг переживают возрастной кризис и конец света
Вчера
0
Культовое кино
Видео
Почему «Зеленая миля» — фильм № 1 на Кинопоиске
Вчера
6
Книги
6 книг о кино: история съемок «Властелина колец», воспоминания Феллини и другие новинки издательств
Вчера
1
Комментарии
Кинопоиск не хочет становиться площадкой для противостояний, поэтому комментарии к большинству материалов остаются закрытыми. Просим вас отнестись к этому с пониманием.