Канны-2022

Кинопоиск

СпецпроектКанны-2022

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Теперь в подписке: стильный ретрохоррор с неоновыми пабами, цитатами из Поланского и The Kinks в саундтреке
В главных ролях:Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит
Режиссер:Эдгар Райт
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