Канны-2022

Теперь в подписке: стильный ретрохоррор с неоновыми пабами, цитатами из Поланского и The Kinks в саундтреке

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит

Режиссер: Эдгар Райт

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