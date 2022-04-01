Кинопоиск

СпецпроектКинопанорама

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Экшен о прошлых жизнях от режиссера «Великого уравнителя» и «Тренировочного дня»
В главных ролях:Марк Уолберг, Чиветель Эджиофор, Софи Куксон
Режиссер:Антуан Фукуа
Смотрите по подписке
Смотреть

Главное сегодня

Онлайн-кинотеатр

От шпионского фильма клипмейкера Depeche Mode до неоджалло Питера Стриклэнда: 7 лучших триллеров Кинопоиска

Сегодня
От шпионского фильма клипмейкера Depeche Mode до неоджалло Питера Стриклэнда: 7 лучших триллеров Кинопоиска
Андрей Тарковский — переоцененный автор или революционер киноязыка?
Крупным планом

ПодкастАндрей Тарковский — переоцененный автор или революционер киноязыка?

Сегодня
«Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова: главный фильм застойного телевидения

«Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова: главный фильм застойного телевидения

1 апреля
«Мегрэ и таинственная девушка»: сумрачная картина старого Парижа с великим Депардье
Рецензия

«Мегрэ и таинственная девушка»: сумрачная картина старого Парижа с великим Депардье

1 апреля
Анна Пармас: «Если попал в какую-то жопу, придумай, за что будешь цепляться, иначе тебе кабзда»
Интервью

Анна Пармас: «Если попал в какую-то жопу, придумай, за что будешь цепляться, иначе тебе кабзда»

1 апреля
Кинопанорама

СпецпроектКинопанорама

Сегодня
Почему «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграл «Оскар»

ВидеоПочему «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграл «Оскар»

2 апреля
Комментарии
Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.