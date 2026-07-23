Из-за чего «Ее личный ад» вызывает отторжение? И сделано ли это нарочно? Почему все режиссеры стали снимать фильмы про отцов и детей? И как в сюжете замешаны Фрейд, Ханс Кристиан Андерсен и греческая мифология?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад» и разбирают стиль режиссера.

Даулет Жанайдаров редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»