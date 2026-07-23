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Из-за чего «Ее личный ад» вызывает отторжение? И сделано ли это нарочно? Почему все режиссеры стали снимать фильмы про отцов и детей? И как в сюжете замешаны Фрейд, Ханс Кристиан Андерсен и греческая мифология?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад» и разбирают стиль режиссера.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Фильм не вполне попал со мной в резонанс, но мне показалось, что это интересный опыт. Это очень сильно отличается от того поглаживания по голове, которое обычно происходит с тобой как со зрителем в большом кино. С одной стороны, фильм действительно движется в эту сторону.
Это очередной фильм, в котором взрослый режиссер-мужчина рефлексирует о собственном отцовстве. Как Нолан в «Одиссее», как Пол Томас Андерсон в «Битве за битвой», как Йоаким Триер в «Сентиментальных ценностях». Кажется, многие режиссеры сейчас задаются одним и тем же вопросом: что со мной не так? И превращают эту рефлексию в кино.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Очень тяжело мне дался этот фильм. Например, в «Неоновом демоне» тоже гораздо больше акцент на визуальной стороне, там все-таки есть о чем поговорить. Там подключаются мифологические уровни, концептуальный уровень, там даже характеры есть. А здесь всё собрать воедино и концептуализировать очень тяжело. Лично у меня здесь концы с концами не сходятся, и я начинаю просто сходить с ума.
Я люблю абстрактное искусство, абстрактную живопись, абстрактное кино. Но тогда тут этой абстракции мешает рамка сюжета, потому что сюжет здесь все-таки есть.
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