Подкаст«Невеста!»: экспериментальная мюзикл-версия «Франкенштейна» с Джесси Бакли и Кристианом Бэйлом

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Почему «Невеста!» — это пока что главный провал 2026-го? Какие отдельные сцены здесь выстроены лучше, чем общее повествование? В чем у фильма есть сходства с «Анорой»? И как Джесси Бакли выдает гениальную актерскую игру, несмотря на все слабые стороны сценария и режиссуры?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Невесту!» Мэгги Джилленхол и разбирают десяток интертекстуальных слоев фильма.

Даулет Жанайдаров

редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Кажется, что «Невеста!» — первый кандидат на статус главного провала 2026 года. Или, если можно так выразиться, вот и явился миру второй «Джокер». Тоже мюзикл, тоже пара абсолютных безумцев, и у студии тоже была абсолютная творческая свобода для автора.

Несмотря ни на что, это удивительный студийный фильм, который не вписывается ни в какие рамки. И, если честно, я прямо поразился тому, как он сделан: и масштабу амбиций, и лихости некоторых сцен и эпизодов, которые выстроены очень круто с режиссерской точки зрения. Но при этом я тоже, как и многие зрители, остался в некотором недоумении относительно общего посыла и того, как все это собирается.

Мне кажется, что, если ты подходишь к фильму с ожиданиями, что сейчас будет какое-то конвенциональное кино, что сейчас будет авантюрная драма, что сейчас будет большой студийный фильм со звездами, то ты рискуешь жестоко обломаться. А если ты готов к какому-то необычному опыту, то «Невеста!», конечно, подарит тебе эмоции, потому что кино в целом призвано дарить эмоции, и никто не сказал, что эти эмоции обязаны быть приятными, а не фрустрирующими.

Всеволод Коршунов

киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Я очень люблю интертекстуальные коды, но здесь такая капуста, где ты не добираешься до кочерыжки. Кочерыжка — это хорошо; какая‑то оригинальная авторская идея, обернутая в интертекстуальные слои. Но тут что‑то с кочерыжкой случилось. Мне кажется, она подгнила по дороге.

Есть такой термин по отношению к постмодернистскому кино — «децентрация». Постмодернизм предполагает деконструкцию какого‑то классического нарратива, классического текста, жанра, стиля и т. д. Причем это не просто разбор на части, а сборка в неправильном порядке, децентрация, где центр и периферия могут поменяться местами. Как у Тарантино в «Криминальном чтиве». Здесь же я, как зритель и как аналитик, не обнаруживаю центра. То есть это не децентрация, а какая‑то, не знаю, антицентрация: много‑много разрозненных элементов, которые будто бы вместе не собираются. Простите за замшелую метафору единого монстра Франкенштейна: они как будто лежат на одном столе, но не соединяются.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А как вам новый образ Кристиана Бэйла и неожиданная роль Джесси Бакли?

