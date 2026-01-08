Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Почему «Горничная» захватила зимний российский прокат и обогнала «Чебурашку 2» и «Марти Великолепного»? Как реагируют на фильм зарубежные критики и зрители? Что здесь есть от «Ребекки», «Летят журавли» и «Малхолланд Драйва»? И почему самая крутая роль у Аманды Сайфред, а не у Сидни Суини?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают триллер «Горничная» Пола Фига и феномен его неожиданной популярности.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я получил удовольствие. Это непритязательное жанровое кино, бульварный триллер, который вроде бы сейчас застолбил себе место на стримингах. Netflix такие выпускает уже давно: с жаркими эротическими сценами, с очевидными неочевидными сюжетными поворотами. И при этом «Горничная» все‑таки немного уровнем выше, чем обычный нетфликсовский триллер. Потому что здесь крутые актеры (особенно Аманда Сайфред), отличный продакшен, важная социальная тема в основе, которая не проговаривается свысока.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я шел без всяких ожиданий, но, когда смотрел, думал: ничего себе, какая интрига, как тут все неочевидно, как интересно, какая ненадежная рассказчица. Как здорово устроен эпизод, когда героиня Сайфред в середине фильма выезжает, останавливается у ворот, как будто кричит, — и действие продолжается дальше, но спустя время мы возвращаемся к этому эпизоду. Многие критики пишут, что от фильма оторваться, может быть, даже невозможно. Но когда ты заканчиваешь просмотр, начинаешь осмыслять то, что увидел, обаяние начинает рассыпаться, и ты понимаешь, как много шито белыми нитками.
А как вам сюжетные повороты фильма?