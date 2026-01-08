Почему «Горничная» захватила зимний российский прокат и обогнала «Чебурашку 2» и «Марти Великолепного»? Как реагируют на фильм зарубежные критики и зрители? Что здесь есть от «Ребекки», «Летят журавли» и «Малхолланд Драйва»? И почему самая крутая роль у Аманды Сайфред, а не у Сидни Суини?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают триллер «Горничная» Пола Фига и феномен его неожиданной популярности.