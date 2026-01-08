Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Зачем Джеймс Кэмерон вплетает в сюжет «Аватара» мифы разных культур? Как переход на территорию психологической драмы портит фильмы? В чем противоречия пацифистского посыла и финала третьей части? И почему, несмотря на разочарование, хочется увидеть следующие части?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовую франшизу Джеймса Кэмерона «Аватар» и сравнивают его с другими работами режиссера — «Терминатором», «Бездной», «Титаником».
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Первый фильм действовал по законам древних космогонических легенд о создании мира, а огромный мир Пандоры давал возможность сосредоточиться на деталях. Когда ты в первый раз смотрел «Аватар», у тебя было ощущение, что ты уже видел его тысячу раз и можешь просто наслаждаться визуальными находками и отдельными новыми персонажами. Главная проблема второго и третьего фильмов в том, что они переходят на территорию психологической драмы. И это выглядит очень странно: персонажи недостаточно проработаны, чтобы выдерживать такие конфликты, чтобы их диалог уровня «Я не могу принять моего ребенка» звучал убедительно.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Кэмерон очень любит сказочную бинарность: добро и зло ходят на ножках, иногда меняются местами, но в целом здесь нет никакой этической сложности. При этом в фильме есть очевидный пацифистский, гуманистический посыл. Если ты заявляешь травматичный, насильственный мир, то зачем тогда так густо рассеиваешь по фильму пацифистские мотивы? Внутри этой логики получается довольно чудовищная картина: миротворческий гуманистический взгляд просто дискредитируется. «Надеялись зря, нечего было и надеяться». Либо это попытка как‑то срастить две идеологии и вырастить из них что‑то продуктивное, но концептуально этот синтез не работает.
