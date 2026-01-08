Зачем Джеймс Кэмерон вплетает в сюжет «Аватара» мифы разных культур? Как переход на территорию психологической драмы портит фильмы? В чем противоречия пацифистского посыла и финала третьей части? И почему, несмотря на разочарование, хочется увидеть следующие части?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовую франшизу Джеймса Кэмерона «Аватар» и сравнивают его с другими работами режиссера — «Терминатором», «Бездной», «Титаником».

