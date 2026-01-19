Как Тимоти Шаламе 6 лет готовился к роли Марти Маузера, пока снимался в «Дюнах» и «Боб Дилан: Никому не известный»? Почему кастинг-директор достоин отдельного «Оскара»? Что такое WTF- и СДВГ-драматургия? И при чем тут холокост?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают громкую премьеру Джоша Сэфди «Марти Великолепный» и говорят о том, почему это поломанное кино.

