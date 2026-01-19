Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Как Тимоти Шаламе 6 лет готовился к роли Марти Маузера, пока снимался в «Дюнах» и «Боб Дилан: Никому не известный»? Почему кастинг-директор достоин отдельного «Оскара»? Что такое WTF- и СДВГ-драматургия? И при чем тут холокост?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают громкую премьеру Джоша Сэфди «Марти Великолепный» и говорят о том, почему это поломанное кино.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Это уже мой любимый фильм года. Да, год только начался, но «Мартин Великолепный» непременно войдет в топ фильмов года, потому что это бодрое, энергичное, очень развлекательное кино и одновременно душевное и масштабное. Настоящий исторический эпос, который рассказывает не только про судьбу одного отдельно взятого, не очень приятного человека с лицом и усиками Тимоти Шаламе, но и историю, которая больше, чем конкретная личность.
Фильм уже собрал в прокате довольно большие деньги для авторского оригинального фильма, идущего больше двух часов. Тимоти Шаламе уже получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и много других наград. И, скорее всего, мне кажется, он вполне может в этом году взять и «Оскар».
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Мне важен был перформанс Тимоти Шаламе, и здесь я получил то, что хотел, по максимуму. В первую очередь эту его работу называют самой сложной, самой интересной и эффектной в его карьере, с чем, правда, сложно не согласиться, потому что это очень яркий, харизматичный персонаж, совершенно непредсказуемый и неожиданный. Здесь мы видим невероятное вживание Шаламе в этот характер. Уже нет того нежного мальчика из фильма «Назови меня своим именем». Это совершенно другой персонаж, и здесь, мне кажется, он очень здорово показывает свою способность к перевоплощению.
Но, на мой взгляд, для актерской игры здесь не хватает сценарного материала, и очевидно, что все эти решения, которые так нас завораживают, артисту, скорее всего, приходится вытаскивать из своей фантазии, из собственных придумок.
