Как «Вий» напугал всех советских детей, а «Звонок» оставил детскую травму всем зумерам и миллениалам? Почему у нас вызывают страх фильмы, которые хоррорами не являются? И каким образом компьютерные игры могут пугать сильнее фильмов?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, какие фильмы напугали их больше всего в жизни, и включают голосовые от слушателей про самые страшные киновпечатления — от «Интервью с вампиром» и «Ведьмы из Блэр» до «Человеческой многоножки» и «Груза 200».
В выпуске рассказывают про новую книгу штатного критика Кинопоиска Станислава Зельвенского, посвященную хоррорам.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Часто нас пугают фильмы, которые, по сути, хоррорами не являются. Мы запоминаем это ощущение ужаса не от сверхъестественных монстров и стандартных скримеров, где заранее знаем, что нас будут пугать. Мы смотрим на «Сияние» Кубрика с такой кислой миной: типа, ну, давайте, чего вы там топором мне сейчас прорубите? Какие струны души попытаетесь задеть этим металлическим оружием? И в итоге это не работает, потому что мы знаем эти приемы. А пугают как раз реалистичные фильмы — драмы, военное кино и триллеры.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Хоррор — это форма редукции трагедии как жанра. Он говорит нам про невозможность исправить что бы то ни было, потому что в трагедии работает принцип необратимости. И еще тут судьба непредставима. Она всем руководит, а ты даже не можешь понять, как она выглядит. В греческой мифологии не было богини судьбы. И эта неотвратимость зла, конечно, нас очень сильно пугает. И в трагедии, и в хорроре аккумулирован какой-то страх первобытного человека перед тем миром, который его окружает. Нечто очень архаическое затрагивается в душе, возвращение к глубинным слоям психики.
