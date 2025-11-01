Как «Вий» напугал всех советских детей, а «Звонок» оставил детскую травму всем зумерам и миллениалам? Почему у нас вызывают страх фильмы, которые хоррорами не являются? И каким образом компьютерные игры могут пугать сильнее фильмов?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, какие фильмы напугали их больше всего в жизни, и включают голосовые от слушателей про самые страшные киновпечатления — от «Интервью с вампиром» и «Ведьмы из Блэр» до «Человеческой многоножки» и «Груза 200».

В выпуске рассказывают про новую книгу штатного критика Кинопоиска Станислава Зельвенского, посвященную хоррорам.