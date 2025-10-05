Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Новый выпуск подкаста «Крупным планом» — это сиквел к репортажу с «Кинотавра-2021» и продолжение фестивальных спецвыпусков 2025 года. В этом эпизоде киновед Всеволод Коршунов едет на «Маяк-2025» в Геленджик, смотрит российское авторское кино и узнает у коллег о состоянии индустрии, а Даулет Жанайдаров расспрашивает самого Всеволода, как прошел фестиваль.
Почему все любят «Маяк» и в чем его отличие от других смотров? Что такое кинопоезд и как на него попасть? Почему максимальная длительность оваций здесь — всего лишь 3 минуты? Можно ли кинокритику написать что-то плохое про фестиваль? Почему фильм открытия «Лермонтов» — лучшая работа Бакура Бакурадзе? И какие дебюты покорили всех?
Про фестиваль и состояние российского кино рассказывают:
- Полина Прибыткова, куратор кинопрограмм «Зотов-центра»;
- Кристина Иванникова, киновед и прокатчик;
- Никита Ганькин, звукорежиссер;
- Стас Тыркин, программный директор «Маяка»;
- Ольга Белик, руководитель направления российского кино Кинопоиска;
- Савва Минаев, доцент СПбГИКиТ;
- Егор Москвитин, кинокритик;
- Алексей Попогребский, режиссер;
- Руслан Братов, режиссер;
- Андрей Смирнов, режиссер;
- Макар Хлебников, актер;
- Анна Кузнецова, режиссер;
- Иван Афанасьев, кинокритик;
- Алексей Федорченко, продюсер и режиссер;
- Юлия Шагельман, кинокритик;
- Екатерина Визгалова, шеф-редактор портала «Кинотеатр.ру»;
- Иван Кудрявцев, продюсер;
- Софья Райзман, режиссер;
- Александр Паль, актер;
- Сергей Малкин, режиссер.
В выпуске упоминаются фильмы и сериалы:
- «Картины дружеских связей», реж. Софья Райзман;
- «Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе;
- «Фейерверки днем», реж. Нина Волова;
- «Над вечным покоем», реж. Светлана Проскурина;
- «Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин;
- «Не отрывай глаза», реж. Анна Медникова;
- «Мой сын», реж. Вячеслав Клевцов;
- «Огненный мальчик», реж. Надежда Михалкова;
- «На выброс», реж. Константин Бронзит;
- «Маяк», реж. Иля Малахова.
Какие российские фильмы вы ждете больше всего?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов