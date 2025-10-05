Новый выпуск подкаста «Крупным планом» — это сиквел к репортажу с «Кинотавра-2021» и продолжение фестивальных спецвыпусков 2025 года. В этом эпизоде киновед Всеволод Коршунов едет на «Маяк-2025» в Геленджик, смотрит российское авторское кино и узнает у коллег о состоянии индустрии, а Даулет Жанайдаров расспрашивает самого Всеволода, как прошел фестиваль.

Почему все любят «Маяк» и в чем его отличие от других смотров? Что такое кинопоезд и как на него попасть? Почему максимальная длительность оваций здесь — всего лишь 3 минуты? Можно ли кинокритику написать что-то плохое про фестиваль? Почему фильм открытия «Лермонтов» — лучшая работа Бакура Бакурадзе? И какие дебюты покорили всех?



Про фестиваль и состояние российского кино рассказывают:

В выпуске упоминаются фильмы и сериалы: