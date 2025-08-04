Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Почему вопрос про любимые фильмы ставит в ступор даже самых матерых киноведов? Как этот выбор определяет вас как человека? Войдут ли в топ-5 Всеволода и Даулета «Иван Грозный» и «500 дней лета» или любовь к ним перегорела? Сколько итальянцев будет в топе Всеволода? И какой фильм заслужил попадание в топ Даулета благодаря великолепному дубляжу?
В юбилейном выпуске к пятилетию «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов делятся сокровенным — своими любимыми фильмами — и включают признания в любви к фильмам от друзей и слушателей подкаста.
Топ Даулета: «Летят журавли» (1957), «Дом, который построил Свифт» (1982), «500 дней лета» (2009), «Реальные упыри» (2014), «Солнце мое» (2022).
Топ Всеволода: «Иван Грозный» (1944–1945), «Затмение» (1962), «Гибель богов» (1969), «Реконструкция» (2003), «Экспорт Рэймонда» (2010).
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Твой любимый фильм — это всегда что-то очень личное. То, как ты рассказываешь о нем, многое говорит о тебе. И честно выбирать такие фильмы всегда непросто. Хочется выглядеть умнее, изысканнее. Когда тебя спрашивают о любимых фильмах, так и тянет назвать что-то редкое, необычное. Когда мы обсуждаем всякие топы, часто видно, что люди через эти списки как будто презентуют себя: «Вот, это тот образ, которым я хотел бы быть». Почти как в соцсетях.
У меня любимые фильмы бывают очень разные, потому что каждый говорит о чем-то своем. Есть фильм, который вызвал настолько сильное переживание, что ты не можешь его забыть годами. Есть фильмы, которые сформировали меня как личность; то, что я смотрел в детстве или подростковом возрасте, то, что стало этическим камертоном или сформировало мой вкус. Либо это фильмы, которые я пересматривал чаще всего, такие настоящие safe space, feel-good-кино.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Это действительно странная история, немного даже снобистская. Я тоже все время ловлю себя на ней. Кто-то, кажется, говорил, что если на вопрос «Кто твой любимый поэт?» ты отвечаешь «Пушкин», это почему-то считается банальным, даже пошлым. А вот если назвать Артюра Рембо, звучит гораздо стильнее. Это вроде как менее очевидные имена, они важны для истории литературы, но очень далеки от школьной программы. А у меня в любимых много фильмов прямо из программы по истории кино. Начинаю думать: может, выбрать что-то пооригинальнее? Но потом ловлю себя: а такое оригинальное кино — оно ведь не факт, что самое любимое.
В итоге это вообще сложный вопрос — что такое любимый фильм. Мы это уже обсуждали в выпуске про guilty pleasure: бывает, что любимый — это вовсе не великий фильм, а может быть, откровенно слабый, зато он связан с чем-то в личной биографии. Или средний фильм, но он ассоциируется с конкретным человеком, с которым его смотрели. Слишком много разных, очень субъективных обстоятельств. Тем более как среди миллиона фильмов выбрать всего пять — вот этого я вообще не понимаю.
А какие у вас топ-5 любимых фильмов?