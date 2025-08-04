Даулет Жанайдаров редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Твой любимый фильм — это всегда что-то очень личное. То, как ты рассказываешь о нем, многое говорит о тебе. И честно выбирать такие фильмы всегда непросто. Хочется выглядеть умнее, изысканнее. Когда тебя спрашивают о любимых фильмах, так и тянет назвать что-то редкое, необычное. Когда мы обсуждаем всякие топы, часто видно, что люди через эти списки как будто презентуют себя: «Вот, это тот образ, которым я хотел бы быть». Почти как в соцсетях.

У меня любимые фильмы бывают очень разные, потому что каждый говорит о чем-то своем. Есть фильм, который вызвал настолько сильное переживание, что ты не можешь его забыть годами. Есть фильмы, которые сформировали меня как личность; то, что я смотрел в детстве или подростковом возрасте, то, что стало этическим камертоном или сформировало мой вкус. Либо это фильмы, которые я пересматривал чаще всего, такие настоящие safe space, feel-good-кино.

Всеволод Коршунов киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Это действительно странная история, немного даже снобистская. Я тоже все время ловлю себя на ней. Кто-то, кажется, говорил, что если на вопрос «Кто твой любимый поэт?» ты отвечаешь «Пушкин», это почему-то считается банальным, даже пошлым. А вот если назвать Артюра Рембо, звучит гораздо стильнее. Это вроде как менее очевидные имена, они важны для истории литературы, но очень далеки от школьной программы. А у меня в любимых много фильмов прямо из программы по истории кино. Начинаю думать: может, выбрать что-то пооригинальнее? Но потом ловлю себя: а такое оригинальное кино — оно ведь не факт, что самое любимое.

В итоге это вообще сложный вопрос — что такое любимый фильм. Мы это уже обсуждали в выпуске про guilty pleasure: бывает, что любимый — это вовсе не великий фильм, а может быть, откровенно слабый, зато он связан с чем-то в личной биографии. Или средний фильм, но он ассоциируется с конкретным человеком, с которым его смотрели. Слишком много разных, очень субъективных обстоятельств. Тем более как среди миллиона фильмов выбрать всего пять — вот этого я вообще не понимаю.

