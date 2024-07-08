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Как Брэду Питту удается играть одними морщинками? В чем выигрышность концепции гонок для драматургии? Почему Джозеф Косински не взял Тома Круза на главную роль? И зачем люди смотрят «Формулу-1»?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают громкую спортивную драму Джозефа Косински F1 и разбираются, почему кино, в котором все понятно и ожидаемо, захватывает даже бывалых киноведов.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Нам, конечно, как кинокритикам, не очень интересно смотреть подобные фильмы: тут всё не просто по законам драматургии — всё буквально как будто по конспектам учебников на YouTube. Это не плохо, тут изначально массовое кино, созданное для того, чтобы работать на широкую аудиторию. Тот факт, что фильм попал в топ-250 Кинопоиска, и его сборы наглядно говорят о том, что людям нужно качественное следование всем правилам массового кинематографа.
Здесь удивительным образом для такого вроде бы «скоростного» кино действительно много времени уделяется крупным планам актеров — буквально разглядыванию морщинок вокруг глаз Брэда Питта.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я шел в кино даже не с минусовыми ожиданиями — у меня было много предубеждений. Мне не слишком симпатичен Джозеф Косински. Это слишком рецептурное кино — без особой глубины, без внутренней начинки. И к Брэду Питту я тоже отношусь довольно спокойно. Взял себе кофе, чтобы не уснуть, ведь фильм идет почти три часа, ну или два с половиной. И вот — неожиданно — я поймал себя на том, что ни разу не отвлекся даже на кофе, настолько меня фильм захватил.
Теперь я понимаю, почему людям так нравится такой киноязык. Это как в известном анекдоте про эмиграцию в Санта-Барбару: «Зачем эмигрировать именно туда? А там все родное, знакомое, близкое». Это как раз тот самый случай комфортного кино.
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А вам не показался скучным и предсказуемым фильм?