Как Брэду Питту удается играть одними морщинками? В чем выигрышность концепции гонок для драматургии? Почему Джозеф Косински не взял Тома Круза на главную роль? И зачем люди смотрят «Формулу-1»?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают громкую спортивную драму Джозефа Косински F1 и разбираются, почему кино, в котором все понятно и ожидаемо, захватывает даже бывалых киноведов.

