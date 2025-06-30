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Как 2025-й стал годом, когда все ко всему адаптировались? Почему ремейки «Лило и Стича» и «Как приручить дракона» сокращают ностальгическую дистанцию? Как внутри российской киноиндустрии сформировалось новое поколение инди-авторов? Почему феномены перестали быть глобальными и при чем тут сериал «Ландыши»?
В новом выпуске «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают ключевые тенденции в киноиндустрии с начала 2025 года и делятся хорошими фильмами, которые не обсуждали в отдельных выпусках: «Ровесник», «Горная невеста», «Черный чемодан», «На этой земле», «Хищник. Убийца убийц», «Папа умер в субботу», «Легенды наших предков», «Жар-птица», «Чистый лист».
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
В России и в мире случилась окончательная сегментация аудиторий. Мы живем все в своих пузырях. Из-за алгоритма соцсетей мы чаще всего видим те видео, которые нам уже должны были понравиться. Мы не слышим чужие точки зрения, мы не сталкиваемся с людьми, у которых иная система ценностей. Это в целом приятно и комфортно, но картина мира от этого все-таки менее сложная и точная. И в кино, мне кажется, ровно так и происходит. Уже как будто бы остается очень мало феноменов, которые бы объединяли всех. Marvel в полном упадке. Разве что «Оскар» все еще объединяет, когда очень разные люди внезапно сходятся в одной точке, удивляются друг другу, возникают огромные споры.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Внутри отечественной индустрии в первую половину 2025-го вроде бы ничего прямо вот уж совсем прорывного не произошло, а настроение хорошее. Я с интересом и радостью наблюдаю за тем, как формируются, надеюсь, голливудские карьеры Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Еще я много сейчас сотрудничаю с организациями, которые развивают региональное кино в России, и вижу много ребят, которые хотят рассказывать о своем регионе и в своем регионе. Понятно, что какая-то часть людей уезжает в Москву, но попытки создать региональные феномены — это очень важно. У нас есть отдельно стоящий феномен якутского кино. Есть попытки реанимировать Свердловскую киностудию. Энергия регионов может действительно что-то новое в наш кинематограф привнести.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А какие фильмы вам запомнились в этом полугодии?